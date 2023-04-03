Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Таранов Василий

Отец ребёнка: Таранов Потап

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Таранов Потап

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Таранов Потап

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Потап

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860
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