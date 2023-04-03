Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Таранов Василий
Отец ребёнка: Таранов Потап
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Таранов Потап
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Таранов Потап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Потап
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860