Дубов Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дубова) Вера
Мать ребёнка: Дубова (Самсонова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубов Юрий
Мать ребёнка: Дубова (Самсонова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова (Дубова) Галина
Мать ребёнка: Дубова (Самсонова) ?