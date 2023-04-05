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Ахметов Дмитрий Валерьевич
Ахметов Дмитрий Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.1977
Пол
Мужской
Отец
Ахметов Валерий Борисович
1955 г.р.
Мать
Вавилина Алла Георгиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1977
Отец:
Ахметов Валерий Борисович
Мать:
Вавилина Алла Георгиевна
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