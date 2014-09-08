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Камалитдинова Шакира Рамилевна
Камалитдинова Шакира Рамилевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.2014
Пол
Женский
Отец
Камалитдинов Рамиль Радикович
Мать
Камалитдинова (Галина) Клара Рафиковна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2014
Отец:
Камалитдинов Рамиль Радикович
Мать:
Камалитдинова Клара Рафиковна
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