Деменченко Борис Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Деменченко Игорь Борисович
Мать ребёнка: Деменченко Валентина Ильинична
Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.07.1973
Дочь: Митичкина Маргарита Борисовна
Мать ребёнка: Деменченко Валентина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно