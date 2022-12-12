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Деменченко Борис Фёдорович

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Место рождения

Кульнево, Россонский район, Витебская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Деменченко Фёдор Фёдорович

Мать: Деменченко Анна Фёдоровна

Кульнево, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Деменченко Игорь Борисович

Мать ребёнка: Деменченко Валентина Ильинична

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.07.1973

Дочь: Митичкина Маргарита Борисовна

Мать ребёнка: Деменченко Валентина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деменченко Валентина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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