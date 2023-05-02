Лукинов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1921

Дочь: Лукинова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Умрихина Мария

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лукинов Егор Федорович

Мать ребёнка: Лукинова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
16.02.1929

Сын: Лукинов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Лукинова Анастасия Федоровна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лукинов Александр Федорович

Мать ребёнка: Лукинова Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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