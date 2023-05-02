Лукинов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1921
Дочь: Лукинова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Умрихина Мария
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Лукинова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
16.02.1929
Мать ребёнка: Лукинова Анастасия Федоровна
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лукинов Александр Федорович
Мать ребёнка: Лукинова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно