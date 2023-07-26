Юнусова Гульчячяк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнусова Гульчячяк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

1740 г.р.
1764 г.р.
1768 г.р.
1772 г.р.
1776 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алкин Максуд

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Сахия

Отец ребёнка: Алкин Максуд

Рождение ребёнка
1764

Сын: Максутов Баязит

Отец ребёнка: Алкин Максуд

Рождение ребёнка
1768

Сын: Максутов Сагадей

Отец ребёнка: Алкин Максуд

Рождение ребёнка
1772

Сын: Башар

Отец ребёнка: Алкин Максуд

Рождение ребёнка
1776

Сын: Валиша

Отец ребёнка: Алкин Максуд

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Загифа

Отец ребёнка: Алкин Максуд

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гадельша

Отец ребёнка: Алкин Максуд

Смерть
Неизвестно

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