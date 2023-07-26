Юнусова Гульчячяк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алкин Максуд
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Сахия
Отец ребёнка: Алкин Максуд
Рождение ребёнка
1764
Сын: Максутов Баязит
Отец ребёнка: Алкин Максуд
Рождение ребёнка
1768
Сын: Максутов Сагадей
Отец ребёнка: Алкин Максуд
Рождение ребёнка
1772
Сын: Башар
Отец ребёнка: Алкин Максуд
Рождение ребёнка
1776
Сын: Валиша
Отец ребёнка: Алкин Максуд
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Загифа
Отец ребёнка: Алкин Максуд
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гадельша
Отец ребёнка: Алкин Максуд
Смерть
Неизвестно