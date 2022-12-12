Костюченков-Чернухин Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченков-Чернухин Михаил Егорович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Костюченков-Чернухин Егор Алексеевич

Мать: Костюченкова-Чернухина Матрена Лукинична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Костюченков-Чернухин Егор Михайлович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евфимия

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Костюченков-Чернухин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евфимия

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченкова-Чернухина Евфимия

Смерть
Неизвестно
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