Костюченков-Чернухин Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1829
Сын: Костюченков-Чернухин Егор Михайлович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евфимия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Костюченков-Чернухин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Костюченкова-Чернухина Евфимия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно