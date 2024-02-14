Амина
Место рожденияг.Казань ТАССР
Дата рождения1902
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялова) Диня Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жалялова) Рауза Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Жалялов Мясум Искандерович