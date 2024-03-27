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Зарипов Ривкат
Зарипов Ривкат
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Зарипов Галим
1893 г.р.
Мать
Зарипова (Мустафина) Кафия
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Зарипов Галим
Мать:
Зарипова Кафия
Смерть
2000
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