Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Симаков Василий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Симаков Василий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Рыбакова (Симакова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Симаков Василий Дормидонтович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Симаков Василий Дормидонтович
Смерть
Неизвестно