Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Симаков Василий Дормидонтович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Симаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Симаков Василий Дормидонтович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Рыбакова (Симакова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Симаков Василий Дормидонтович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Симаков Василий Дормидонтович

Смерть
Неизвестно

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