Журба Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журба Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белый Дмитрий

Мать: Белая Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журба Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журба Артём

Отец ребёнка: Журба Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журба Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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