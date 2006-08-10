Лопаткин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткин Михаил Андреевич

Лопаткин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1938

Дата смерти

10.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Лопаткина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Лопаткина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопаткина Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Лопаткина Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопаткина Нина Сергеевна

Смерть
10.08.2006
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close