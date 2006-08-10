Лопаткин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1938
Дата смерти10.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Лопаткина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Лопаткина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопаткина Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Лопаткина Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопаткина Нина Сергеевна
Смерть
10.08.2006
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область