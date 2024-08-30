Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1708
Отец: Яков Григорьевич
Мать: не указана
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 130 об лист. Деревня Косово. Яков Григорьевич, 43 года, вдовец. У него дети, Михаил 24 года, Иван, 11 лет. У Михаила жена Мария Петровна, 23 года. Бездетные. 1719г.
Смерть
После 1722