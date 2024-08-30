Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Яковлевич

Иван Яковлевич

Место рождения

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Яков Григорьевич

Мать: не указана

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 130 об лист. Деревня Косово. Яков Григорьевич, 43 года, вдовец. У него дети, Михаил 24 года, Иван, 11 лет. У Михаила жена Мария Петровна, 23 года. Бездетные. 1719г.
Смерть
После 1722
Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.