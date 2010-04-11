Кодица Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 14.02.1933
Дата смерти11.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 14.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1952
Сын: Кодица Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1955
Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1957
Дочь: Кодица Вера Васильевна
Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1960
Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1962
Сын: Кодица Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1966
Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1969
Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1972
Дочь: Попов (Кодица) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна
Смерть
11.04.2010