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Кодица Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 14.02.1933

Дата смерти

11.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 14.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1952

Сын: Кодица Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1955

Сын: Кодица Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1957

Дочь: Кодица Вера Васильевна

Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.07.1960

Сын: Кодица Ион Васильевич

Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1962

Сын: Кодица Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1966

Сын: Кодица Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1969

Сын: Кодица Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1972

Дочь: Попов (Кодица) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кодица (Берестян) Евдокия Ивановна

Смерть
11.04.2010

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