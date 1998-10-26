Литвяков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения27.10.1948
Дата смерти26.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1948
Отец: Литвяков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Галина Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник, лесник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1998
Причина смерти: Двустороннее воспаление легких, 2-й инфаркт