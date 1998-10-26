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Литвяков Владимир Иванович

Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.10.1948

Дата смерти

26.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1948

Отец: Литвяков Иван Яковлевич

Мать: Остроухова Раиса Ивановна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Галина Кузьминична

Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник, лесник
Место жительства
Неизвестно
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Смерть
26.10.1998
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Причина смерти: Двустороннее воспаление легких, 2-й инфаркт
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