Поповец Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1904 ст.
Мать ребёнка: Поповец Пелагея Степановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви Феодосии.
Место жительства
1904 ст.
Сосновка, Пружанский район, Брестская область
На 1904 год - крестьянин деревни Сосновка Городечнянской волости Пружанского уезда Гродненской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно