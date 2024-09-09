Куртова (Штокмар) Евгения Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1924
Дата смерти04.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
01.08.1951
Сын: Коломаров Анатолий Станиславович
Отец ребёнка: Коломаров Станислав Константинович
Рождение ребёнка
07.07.1961
Дочь: Кузьмина (Куртова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Куртов Иван Васильевич
Новомаячное, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
21.08.1968
Смерть
04.03.1988