Куртова (Штокмар) Евгения Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртова (Штокмар) Евгения Евгеньевна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

12.12.1924

Дата смерти

04.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924

Отец: Штокмар Евгений Васильевич

Мать: Штокмар (Фокина) Серафима Васильевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
1947

Муж: Коломаров Станислав Константинович

Рождение ребёнка
01.08.1951

Сын: Коломаров Анатолий Станиславович

Отец ребёнка: Коломаров Станислав Константинович

Рождение ребёнка
07.07.1961

Дочь: Кузьмина (Куртова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Куртов Иван Васильевич

Новомаячное, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
21.08.1968

Муж: Куртов Иван Васильевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
04.03.1988
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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