Геведзе Павел Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Гаведзе (Геведзе) Платон Прокопьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева (Геведзе) Светлана Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1938
Сын: Геведзе Анатолий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1983