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Геведзе Павел Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гаведзе (Геведзе) Платон Прокопьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геведзе (Москаленко) Фаина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева (Геведзе) Светлана Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1938

Сын: Геведзе Анатолий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1983

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