Шевелев Арсений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1876
Рождение ребёнка
29.04.1903
Дочь: Ирина Арсеньевна
Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
17.04.1905
Дочь: Георгий Арсеньевич
Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.10.1911
Сын: Шевелев Михаил Арсеньевич
Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
08.05.1914
Сын: Шевелев Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1916
Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно