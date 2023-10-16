Шевелев Арсений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелев Арсений Александрович

Шевелев Арсений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1876

Отец: Шевелев Александр Иванович

Мать: Шевелева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
29.04.1903

Дочь: Ирина Арсеньевна

Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
17.04.1905

Дочь: Георгий Арсеньевич

Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Шевелев Михаил Арсеньевич

Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
08.05.1914

Сын: Шевелев Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Шевелев Пётр Арсеньевич

Мать ребёнка: Шевелева Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close