Архангельская Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1971
Дата смерти?.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1991
Дочь: Архангельская Диана
Отец ребёнка: Догадкин Анатолий
Рождение ребёнка
01.03.1997
Дочь: Гржибовская Элина Александровна
Отец ребёнка: Гржибовский Александр Юрьевич
Бауска, Bauskas novads
Рождение ребёнка
20.11.2007
Сын: Гржибовский Александр Александрович
Отец ребёнка: Гржибовский Александр Юрьевич
Смерть
?.09.2021
Рига, Rīga