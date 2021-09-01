Архангельская Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская Елена Дмитриевна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

26.11.1971

Дата смерти

?.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1971

Отец: Архангельский Дмитрий Владимирович

Мать: Бирюкова Светлана Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гржибовский Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
31.07.1991

Дочь: Архангельская Диана

Отец ребёнка: Догадкин Анатолий

Рождение ребёнка
01.03.1997

Дочь: Гржибовская Элина Александровна

Отец ребёнка: Гржибовский Александр Юрьевич

Бауска, Bauskas novads
Рождение ребёнка
20.11.2007

Сын: Гржибовский Александр Александрович

Отец ребёнка: Гржибовский Александр Юрьевич

Смерть
?.09.2021
Рига, Rīga

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