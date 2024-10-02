Чернышев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Андриян Николаевич

Мать ребёнка: Чернышева Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чернышева Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Ульяна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чернышов (Чернышев) Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Чернышева Ульяна

Смерть
Неизвестно

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