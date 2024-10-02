Чернышев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Андриян Николаевич
Мать ребёнка: Чернышева Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Чернышева Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Ульяна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Чернышов (Чернышев) Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Чернышева Ульяна
Смерть
Неизвестно