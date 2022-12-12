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Касьянов Константин Андреевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

03.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1988

Отец: Касьянов Андрей Павлович

Мать: Касьянова Светлана Владиславовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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