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Касьянов Константин Андреевич
Касьянов Константин Андреевич
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
03.02.1988
Пол
Мужской
Отец
Касьянов Андрей Павлович
1963 г.р.
Мать
Касьянова (Якимычева) Светлана Владиславовна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1988
Отец:
Касьянов Андрей Павлович
Мать:
Касьянова Светлана Владиславовна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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