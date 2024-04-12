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Кириленко / Кириченко / Петр Тимофеевич

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

16.02.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1808

Отец: Кириленко / Кириченко / Тимофей Игнатьевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Феодосия Харитоновна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1808г.лист № 295,зап.№ 5,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1293(нач.)
Крещение
16.02.1808
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-12939(нач), м/к 1808г.лист № 295,зап.№ 5.
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кириленко / Кириченко / Сидор Петрович

Мать ребёнка: ?

Гребёнки, Київська область
Смерть
Неизвестно
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