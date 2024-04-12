Кириленко / Кириченко / Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1808
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1808г.лист № 295,зап.№ 5,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1293(нач.)
Крещение
16.02.1808
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-12939(нач), м/к 1808г.лист № 295,зап.№ 5.
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кириленко / Кириченко / Сидор Петрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно