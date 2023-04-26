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Вясин Тимофей Петров

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

02.06.1872

Пол

Мужской

Отец

После 1805 г.р.

Мать

1808 г.р.

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пётр

Мать: Марфа Сидорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Никофор Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афимья Тимофеева

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
13
Смерть
02.06.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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