Вясин Тимофей Петров
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти02.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Пётр
Мать: Марфа Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никофор Тимофеев
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афимья Тимофеева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Место жительства
1858
13
Смерть
02.06.1872