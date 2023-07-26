Мухаматдинов Халит Захитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1981
Сын: Мухаматдинов Винарис Халитович
Мать ребёнка: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна
Рождение ребёнка
02.02.1986
Дочь: Рогозина Роза Халитовна
Мать ребёнка: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна
Рождение ребёнка
20.01.1997
Сын: Мухаматдинов Данил Халитович
Мать ребёнка: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна