Мухаматдинов Халит Захитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматдинов Халит Захитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна

Рождение ребёнка
12.10.1981

Сын: Мухаматдинов Винарис Халитович

Мать ребёнка: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна

Рождение ребёнка
02.02.1986

Дочь: Рогозина Роза Халитовна

Мать ребёнка: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна

Рождение ребёнка
20.01.1997

Сын: Мухаматдинов Данил Халитович

Мать ребёнка: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна

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