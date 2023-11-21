Пашкова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1989
Отец: Пашков Михаил Тимофеевич
Мать: Пашкова Ольга Михайловна
Бракосочетание
23.03.2013
Рождение ребёнка
07.11.2014
Дочь: Пашкова Надежда Андрониковна
Отец ребёнка: Нагобедян Андроник Игоревич
Рождение ребёнка
25.12.2018
Дочь: Пашкова Александра Андрониковна
Отец ребёнка: Нагобедян Андроник Игоревич
Рождение ребёнка
25.12.2018
Дочь: Пашкова Анна Андрониковна
Отец ребёнка: Нагобедян Андроник Игоревич
Развод
28.09.2022
Рождение ребёнка
02.05.2023
Отец ребёнка: Мешков Василий Михайлович