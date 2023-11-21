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Пашкова Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1989

Отец: Пашков Михаил Тимофеевич

Мать: Пашкова Ольга Михайловна

Бракосочетание
23.03.2013

Муж: Нагобедян Андроник Игоревич

Рождение ребёнка
07.11.2014

Дочь: Пашкова Надежда Андрониковна

Отец ребёнка: Нагобедян Андроник Игоревич

Рождение ребёнка
25.12.2018

Дочь: Пашкова Александра Андрониковна

Отец ребёнка: Нагобедян Андроник Игоревич

Рождение ребёнка
25.12.2018

Дочь: Пашкова Анна Андрониковна

Отец ребёнка: Нагобедян Андроник Игоревич

Развод
28.09.2022

Муж: Нагобедян Андроник Игоревич

Рождение ребёнка
02.05.2023

Сын: Пашков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Мешков Василий Михайлович

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