Ухтомский Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухтомский Константин Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1881
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