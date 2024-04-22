- Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 08.02.1851 ст.
Дата смертиПосле 16.04.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 08.02.1851 ст.
Отец: - Иван Иванович
Бракосочетание
08.02.1870 ст.
Муж: - Прохор Афанасьевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: - Ефим Прохорович
Отец ребёнка: - Прохор Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.09.1886 ст.
Сын: - Иван Прохорович
Отец ребёнка: - Прохор Афанасьевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.58-59 (Рождение №-43м)
Смерть
После 16.04.1889 ст.