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- Агафья Ивановна

Место рождения

Головино, Кологривская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

До 08.02.1851 ст.

Дата смерти

После 16.04.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Муж

После 1849 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 08.02.1851 ст.

Отец: - Иван Иванович

Мать: не указана

Головино, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
08.02.1870 ст.

Муж: - Прохор Афанасьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: - Ефим Прохорович

Отец ребёнка: - Прохор Афанасьевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1886 ст.

Сын: - Иван Прохорович

Отец ребёнка: - Прохор Афанасьевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.58-59 (Рождение №-43м)
Смерть
После 16.04.1889 ст.
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