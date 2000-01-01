Ржаницына Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ржаницын Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ржаницын Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ржаницын Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ржаницын Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ржаницына Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Ржаницын Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржаницын Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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