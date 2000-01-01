Ржаницына Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ржаницын Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ржаницын Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Ржаницын Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ржаницына Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Ржаницын Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно