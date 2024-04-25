Рысева Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шевелевское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рысев Степан Иванов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно