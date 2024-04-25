Рысева Домна 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рысева Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шевелевское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Рысев Степан Иванов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рысев Григорий Иванов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рысев Константин Иванов

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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