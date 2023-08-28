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Подкорытова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1757 по 1760 ст.

Сын: Подкорытов Степан Михайлов

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Патрикеев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Подкорытов Кирилл Михайлов

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Патрикеев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Подкорытов Егор Михайлов

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Патрикеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Михаил Патрикеев

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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