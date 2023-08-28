Подкорытова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1757 по 1760 ст.
Сын: Подкорытов Степан Михайлов
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Патрикеев
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Подкорытов Кирилл Михайлов
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Патрикеев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Патрикеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно