Касьянка Ананьин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1635
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: Онашка Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микишка Кондратьев
Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)
Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Афонка
Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Игнатей Касьянов
Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Родион Касьянов
Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Алексашка Касьянов
Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева