Касьянка Ананьин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянка Ананьин

Касьянка Ананьин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1635

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: Онашка Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микишка Кондратьев

Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)

Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Афонка

Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Игнатей Касьянов

Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Родион Касьянов

Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Алексашка Касьянов

Мать ребёнка: Огрофена Кондратьева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.