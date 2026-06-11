Переславский Матвей Прохоров
мужской, родился Неизвестно
умер 06.05.1915
ОтецПереславский ПрохорНеизвестно г.р.
Дети
Переславский Алексей Матвеевич21.03.1908 г.р.
(Переславская) МаринаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переславский Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Переславская) Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Переславская) Марина
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Россия, Орловская область, Малоархангельский район
Рождение ребёнка
21.03.1908
Сын: Переславский Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Орловская область, Колпнянский район
Смерть
06.05.1915