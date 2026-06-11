Переславский Матвей Прохоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Переславский Матвей Прохоров

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился Неизвестно

умер 06.05.1915

Отец
Переславский ПрохорНеизвестно г.р.
Дети
Переславский Алексей Матвеевич21.03.1908 г.р.
(Переславская) МаринаНеизвестно г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переславский Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Переславская) Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Переславская) Марина

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Россия, Орловская область, Малоархангельский район

Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Переславский Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Орловская область, Колпнянский район

Смерть
06.05.1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.