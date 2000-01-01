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Лихарев Николай Яковлевич

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Место рождения

с.родился-Покров,что в Павловских пустошах,священник в с. Старая слобода Александр. уезда с 1871 г.

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

с.родился-Покров,что в Павловских пустошах,священник в с. Старая слобода Александр. уезда с 1871 г.
Рождение ребёнка
С 08.01.1872 ст.

Дочь: Лихарева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Покровская Ольга Яковлевна

интересует судьба после 1933 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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