с.родился-Покров,что в Павловских пустошах,священник в с. Старая слобода Александр. уезда с 1871 г.

Место рождения с.родился-Покров,что в Павловских пустошах,священник в с. Старая слобода Александр. уезда с 1871 г.

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