Лихарев Николай Яковлевич
Место рожденияс.родился-Покров,что в Павловских пустошах,священник в с. Старая слобода Александр. уезда с 1871 г.
Дата рождения1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
с.родился-Покров,что в Павловских пустошах,священник в с. Старая слобода Александр. уезда с 1871 г.
Рождение ребёнка
С 08.01.1872 ст.
Дочь: Лихарева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Покровская Ольга Яковлевна
интересует судьба после 1933 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана