Смирнова (Рязанова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Рязанова) Ольга Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1980

Отец: Рязанов Владимир Алексеевич

Мать: Скороходова Елена Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.06.2003

Сын: Петров Никита Андреевич

Отец ребёнка: Петров Андрей

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.08.2018

Сын: Смирнов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.08.2018

Дочь: Смирнова Вероника Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Владимирович

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