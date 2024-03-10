Кабанов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабанова Николай
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Казахстан г.Тимертау
Смерть
Около 2014
Казахстан г.Темиртау
Причина смерти: Болезнь