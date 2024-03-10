Кабанов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабанова Николай

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казахстан г.Тимертау
Смерть
Около 2014
Казахстан г.Темиртау
Причина смерти: Болезнь
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