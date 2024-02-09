Яшонков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшонков Константин

Место рождения

Михайловские хутора Череповецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшонков Виктор Константинович

Мать ребёнка: Яшонкова ФИО

8 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшонков Николай Константинович

Мать ребёнка: Яшонкова ФИО

7 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яшонкова) Полина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

5 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яшонкова) Антонина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

4 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яшонкова) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Яшонкова ФИО

бригадирша 3 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яшонкова) Павла Константиновна

Мать ребёнка: Яшонкова ФИО

самая старшая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшонкова ФИО

Рождение ребёнка
1905

Сын: Яшонков Павел Константинович

Мать ребёнка: Яшонкова ФИО

2 ребенок
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Яшонков Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Яшонкова ФИО

6 ребенок
Смерть
07.01.1954
Труженик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

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