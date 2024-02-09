Яшонков Константин
Место рожденияМихайловские хутора Череповецкий уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшонков Виктор Константинович
Мать ребёнка: Яшонкова ФИО
8 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшонков Николай Константинович
Мать ребёнка: Яшонкова ФИО
7 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яшонкова) Полина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
5 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яшонкова) Антонина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
4 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яшонкова) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Яшонкова ФИО
бригадирша 3 ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яшонкова) Павла Константиновна
Мать ребёнка: Яшонкова ФИО
самая старшая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшонкова ФИО
Рождение ребёнка
1905
Сын: Яшонков Павел Константинович
Мать ребёнка: Яшонкова ФИО
2 ребенок
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Яшонков Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Яшонкова ФИО
6 ребенок
Смерть
07.01.1954
Труженик, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область