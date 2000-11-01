Олейникова мария сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1939
Дата смерти01.11.2000
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.61
Сын: Олейников валерий
Отец ребёнка: Олейников петр васильевич
Рождение
31.03.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейников петр васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2000