Олейникова мария сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейникова мария сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1939

Дата смерти

01.11.2000

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1937 г.р.

Дети

61 г.р.
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Добавил:

во
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.61

Сын: Олейников валерий

Отец ребёнка: Олейников петр васильевич

Рождение
31.03.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейников петр васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олейников петр васильевич

Смерть
01.11.2000
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