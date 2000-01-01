Фома Ерошков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Фомин
Мать ребёнка: Агафья Киреева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Игнат Фомин
Мать ребёнка: Агафья Киреева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дорофей Фомин
Мать ребёнка: Агафья Киреева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Арина Фомина
Мать ребёнка: Агафья Киреева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Герман Фомин
Мать ребёнка: Агафья Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Киреева
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1806