Фома Ерошков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фома Ерошков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Фомин

Мать ребёнка: Агафья Киреева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Игнат Фомин

Мать ребёнка: Агафья Киреева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дорофей Фомин

Мать ребёнка: Агафья Киреева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Арина Фомина

Мать ребёнка: Агафья Киреева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Герман Фомин

Мать ребёнка: Агафья Киреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Киреева

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1806
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