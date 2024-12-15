Свиридова Татьяна Романовна
женский, родилась 1721 ст., Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла 1776 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецРоманНеизвестно г.р.
Супруги
Свиридов Иван ЕфимовичОколо 1695 ст. г.р.
Дети
Свиридов Меркул Иванович1715 ст. г.р.
Свиридов Семион Иванович1735 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение ребёнка
1715 ст.
Отец ребёнка: Свиридов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735 ст.
Отец ребёнка: Свиридов Иван Ефимович
Смерть
1776 ст.