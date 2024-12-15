Свиридова Татьяна Романовна 1721 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Свиридова Татьяна Романовна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1721 ст., Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла 1776 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
РоманНеизвестно г.р.
Супруги
Свиридов Иван ЕфимовичОколо 1695 ст. г.р.
Дети
Свиридов Меркул Иванович1715 ст. г.р.
Свиридов Семион Иванович1735 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Свиридов Меркул Иванович

Отец ребёнка: Свиридов Иван Ефимович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение
1721 ст.

Отец: Роман

Мать: не указана

Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1735 ст.

Сын: Свиридов Семион Иванович

Отец ребёнка: Свиридов Иван Ефимович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1776 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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