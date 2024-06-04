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Широких Петр Дмитриев

Место рождения

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1773

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Широких Дмитрий Тимофеев

Мать: Широких (Барановых) Анна Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1754

Дочь: Салтыкова (Широких) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Широких (Подшивалова) Агафья Никифорова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
?.01.1755

Жена: Широких (Подшивалова) Агафья Никифорова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.06.1756

Сын: Широких Михаил Петров

Мать ребёнка: Широких (Подшивалова) Агафья Никифорова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1764

Жена: Широких (Коровкина) Ксения Федорова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.06.1773

Сын: Широких Ларион Петров

Мать ребёнка: Широких (Коровкина) Ксения Федорова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1773

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