Широких Петр Дмитриев
Место рождениядер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1754
Дочь: Салтыкова (Широких) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Широких (Подшивалова) Агафья Никифорова
Бракосочетание
?.01.1755
Рождение ребёнка
23.06.1756
Мать ребёнка: Широких (Подшивалова) Агафья Никифорова
Бракосочетание
05.02.1764
Рождение ребёнка
27.06.1773
Мать ребёнка: Широких (Коровкина) Ксения Федорова
Смерть
После 1773