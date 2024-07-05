Горбачев Григорий Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбачев Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебеденко (Горбачева) Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Горбачева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
19.03.1913

Дочь: Лебедева (Горбачева) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Горбачева Ольга Михайловна

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