Горбачев Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебеденко (Горбачева) Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Горбачева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
19.03.1913
Дочь: Лебедева (Горбачева) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Горбачева Ольга Михайловна