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Радченков Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: Фекла Ильина

Рождение ребёнка
24.11.1938

Дочь: Старовойтова Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Осипенкова Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Булатова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Осипенкова Васса Тихоновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Радченков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Радченкова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радченкова Екатерина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1961
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