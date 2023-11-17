Радченков Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
24.11.1938
Дочь: Старовойтова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Осипенкова Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Булатова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Осипенкова Васса Тихоновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Радченков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Радченкова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1961