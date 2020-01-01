Бебелин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1968

Отец: Бебелин Владимир Федорович

Мать: Бебелина Людмила Степановна

Рождение ребёнка
30.03.1989

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Биткина Елена Равильевна

Рождение ребёнка
01.12.1992

Сын: Бебелин Роман Александрович

Мать ребёнка: Биткина Елена Равильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биткина Елена Равильевна

Смерть
Неизвестно
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