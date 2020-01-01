Бебелин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1968
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1968
Рождение ребёнка
30.03.1989
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Биткина Елена Равильевна
Рождение ребёнка
01.12.1992
Сын: Бебелин Роман Александрович
Мать ребёнка: Биткина Елена Равильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Биткина Елена Равильевна
Смерть
Неизвестно