Ананьева Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Василиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: Ананьева Матрена Федосьевна

Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Ананьева Анастасия Федосьевна

Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Ананьев Федор Федосьевич

Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Ананьева Е Федосьевна

Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Ананьева Фекла Федосьевна

Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Ананьева Евдокия Федосьевна

Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович

Услонь, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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