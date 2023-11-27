Ананьева Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: Ананьева Матрена Федосьевна
Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Ананьева Анастасия Федосьевна
Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Ананьева Е Федосьевна
Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Ананьева Фекла Федосьевна
Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Ананьева Евдокия Федосьевна
Отец ребёнка: Ананьев Федос Ефимович
Смерть
Неизвестно