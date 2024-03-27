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Гильфанова Марьям

Место рождения

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гильфанов Мустафа

Янга-Аул, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гильфанов Мустафа

Янга-Аул, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гильфанов Мустафа

Янга-Аул, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гильфанов Мустафа

Янга-Аул, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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