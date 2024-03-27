Гильфанова Марьям
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
28.02.1940
Смерть
Неизвестно