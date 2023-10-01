Стуколкина Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стуколкин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
24.08.1993
Дочь: Подобная Полина Витальевна
Отец ребёнка: Подобный Виталий Николаевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подобный Семён Витальевич
Отец ребёнка: Подобный Виталий Николаевич