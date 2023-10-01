Стуколкина Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуколкина Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стуколкин Владимир Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1993

Дочь: Подобная Полина Витальевна

Отец ребёнка: Подобный Виталий Николаевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подобный Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подобный Семён Витальевич

Отец ребёнка: Подобный Виталий Николаевич

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