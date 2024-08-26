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Жеребцов Федор Захарович

Место рождения

поч. Жеребцов Яранского уезда Вятской губернии

Дата рождения

23.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1884

Отец: Жеребцов Захар Филиппович

Мать: (Жеребцова) Стефанида Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1916

Сын: Жеребцов Роман Федорович

Мать ребёнка: (Жеребцова) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Жеребцова) Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: (Жеребцова) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жеребцова) Анастасия Егоровна

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