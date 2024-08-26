Жеребцов Федор Захарович
Место рожденияпоч. Жеребцов Яранского уезда Вятской губернии
Дата рождения23.05.1884
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1884
Рождение ребёнка
12.09.1916
Мать ребёнка: (Жеребцова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Жеребцова) Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: (Жеребцова) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Жеребцова) Анастасия Егоровна