(Бабич) Елена Саввична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.05.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1882
Сын: Сукнистый Митрофан Трофимович
Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
01.09.1885
Дочь: (Сукнистая) Елисавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
18.03.1888
Сын: Сукнистый Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
02.03.1891
Сын: Сукнистый Герасим Трофимович
Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович
Рождение ребёнка
19.03.1892
Дочь: (Сукнистая) Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович