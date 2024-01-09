(Бабич) Елена Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бабич) Елена Саввична

(Бабич) Елена Саввична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.05.1860

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1860

Отец: Бабич Савва Демьянович

Мать: Бабич (Жиглова) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сукнистый Тимофей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сукнистый Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
22.11.1882

Сын: Сукнистый Митрофан Трофимович

Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
01.09.1885

Дочь: (Сукнистая) Елисавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
18.03.1888

Сын: Сукнистый Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
02.03.1891

Сын: Сукнистый Герасим Трофимович

Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович

Рождение ребёнка
19.03.1892

Дочь: (Сукнистая) Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Сукнистый Тимофей Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.